Cancello ed Arnone: il Comune si candida per accedere ai fondi restanti delle Universiadi 2019

CANCELLO ED ARNONE – La Regione Campania ha promosso una manifestazione di interesse per interventi urgenti alle strutture sportive di proprietà comunali con i fondi restanti delle Summer Universiadi Napoli 2019.

Il Comune di Cancello ed Arnone si candida per accedere ai fondi proponendo a finanziamento il progetto per l’attuazione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del campo sportivo “Pasquale Galasso” per un importo complessivo di 60.000 euro.

Con apposito deliberato, la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economico per i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e per la realizzazione di un campetto per l’allenamento.

“Abbiamo subito colto questa opportunità – spiega il vicesindaco avv. Angelo Caputo – perché è nostro intento promuovere l’attività sportiva sul territorio comunale, mettendo a disposizione dei cittadini di Cancello ed Arnone, e non solo, strutture che favoriscano lo svolgimento di attività agonistiche e amatoriali”.