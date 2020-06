Cancello ed Arnone: rimodulazione diritti di Segreteria 2020

CANCELLO ED ARNONE – Con apposita delibera di Consiglio, è stata approvata la nuova determinazione dei diritti di Segreteria 2020. In particolare, è stato rimodulato il pagamento per la comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste – SUAP, portando la tariffa da € 300,00 ad € 30,00.

“È stata una decisione non semplice” – spiega l’assessore all’Agricoltura dott. Gabriele Di Vuolo – “attese le difficoltà economiche dell’Ente. Nonostante questo” – continua l’assessore -“ci siamo impegnati a rimodulare la tariffa in questione per andare incontro agli allevatori, punto cardine dell’attività dell’intero territorio comunale”.