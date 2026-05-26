Tutti in campo per la comunità.

A Marzano Appio la cerimonia il 25 Maggio 2026 per l’inaugurazione del campo sportivo realizzato grazie all’impegno dell’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea Terranova e non solo. Con determina n. 188 del 24/08/2020 fu affidata all’Ing. Gianpiero Conte la progettazione definitiva ed esecutiva per un importo lavori pari ad € 700.000,00, il quale ci ha concessi un’intervista in esclusiva e ha dichiarato: “Nella stessa determina fu fissata la spesa di progettazione, a carico dell’Ente Comunale, pari ad € 1.460,00, praticamente solo le spese per le copie cartacee. Il finanziamento è stato concesso da parte del Ministero per le politiche giovanili e lo sport relativo al bando dell’anno 2020, nel mese di luglio 2020 il tecnico comunale ing. Armando Carlone redige uno studio di fattibilità per l’importo di € 350.000,00. Il progetto, sottoposto al vaglio del Ministero per le politiche giovanili e lo sport viene finanziato e si colloca al 52° posto della graduatoria nazionale su oltre 200 progetti finanziati. Nel dicembre 2023 a seguito di gara esperita viene stipulato il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori e sono divenuto Direttore dei Lavori. La fase relativa alla progettazione, all’affidamento per l’esecuzione dei lavori e quella relativa all’inizio dei lavori avviene nel periodo dell’amministrazione guidata dal Sindaco Avv. Antonio Conca. Nel 2024 viene eletto sindaco il Geom. Andrea Terranova che con tenacia e grande impegno si è prodigato insieme a me per l’ultimazione dei lavori, infatti tutte le mattine eravamo presenti insieme in cantiere. Nell’ultimo periodo i lavoratori del gruppo giovanile di Marzano Appio, a servizio del Comune, hanno pulito le scarpate dalle erbe infestanti e solo a fine marzo 2026 i lavori hanno avuto termine. Questa è la vera storia dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Marzano Appio (CE). Si evidenzia che il maggior contributo è stato dato dal R.U.P. Ing. Armando Carbone, attualmente non più in servizio presso il Comune di Marzano Appio, che ha curato il caricamento del progetto sulla specifica piattaforma ed effettuato i vari adempimenti necessari per ottenere il finanziamento.” Questa è la cronistoria del finanziamento dell’opera e dei vari autori che hanno percorso l’iter per la realizzazione dell’impianto sportivo. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti degli altri Comuni viciniori, in particolare Luigi De Fusco, ViceSindaco di Caianello, Vincenzo D’Agostino Sindaco di Tora e Piccilli, Giovanni De Robbio ViceSindaco di Pietramelara, Giovanni Di Salvo, Consigliere di Conca della Campania.