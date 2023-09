Cangelosi avverte la Casertana:” Servirà molta pazienza. I tifosi saranno l’arma in più”

Sarà uno stadio “Pinto” pieno per ordine di posto. Oltre 5 mila persone saranno presenti domani allo stadio per assistere al ritorno della Casertana in Lega Pro. Queste le parole di mister Cangelosi:” Dopo la sfida con la Paganese è passato parecchio tempo e le cose sono cambiate in maniera importante. Abbiamo passato un estate complicata, dove si è parlato più di tribunali che di campo . Sappiamo che per prendere un ottima forma fisica ci servirà del tempo ma per domani non sono preoccupato. I ragazzi sanno che questa è una gara particolare dovremmo essere bravi a metterci tutto per cercare di fare una grande partita. Sappiamo di avere molto fare in questo periodo tra turni da recuperare e gare in programma sul calendario. Questo però potrebbe essere una cosa positiva per noi perché ci aiuterà a prendere subito la forma fisica.