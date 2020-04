CANGIANO (FDI): ELEZIONI A LUGLIO, DE LUCA PENSI ALLA SUA GENTE E NON ALLA SUA POLTRONA

“Il Presidente De Luca esce allo scoperto e con una nota ufficiale chiede la possibilità di votare a Luglio, nello stesso momento in cui il Ministro Speranza giustifica il rinvio della tornata elettorale facendo riferimento a quelle stesse situazioni di contenimento dell’epidemia che De Luca ha cavalcato in questi mesi, e che lo hanno portato a rendere la Campania una Regione con le maggiori restrizioni registrate in Italia.” Cosi il Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia *Gimmi Cangiano*.

Oggi però improvvisamente la situazione è talmente migliorata da immaginare una campagna elettorale, magari con guanti e mascherina, già a partire dalle prossime settimane. Con tanto di giusti e legittimi comizi. Delle due, l’una o De Luca ci ha mentito quando ci chiudeva in casa gridando al picco del contagio e all’alto tasso di mortalità raggiungibile…o ci sta mentendo ora che per interesse politico personale spinge per votare da qui a due mesi. In ogni caso, non riteniamo opportuno che si giochi con la salute dei cittadini. Il Governatore De Luca rispetti le previsioni del Governo. Accetti serenamente il rinnovo del Consiglio Regionale per il prossimo Autunno. Ed utilizzi questi mesi che lo separano dalla sua ambizione ad essere riconfermato, per essere al fianco dei suoi corregionali. E per sostenere le famiglie e gli imprenditori” conclude Cangiano.