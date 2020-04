CAPUA – Cisas: “Occorre riaprire l’Ospedale Palasciano”

CAPUA – Il Sindacato autonomo CISAS, intervenendo sulla comunicazione del sindaco Branco di Capua, il quale ha reso noto di aver presentato richiesta di riapertura dell’ospedale Palasciano, ha dichiarato: “Abbiamo appreso come Organizzazione Sindacale che il Sindaco di Capua ha presentato richiesta agli enti preposti, di riapertura dell’Ospedale Palasciano. Plaudiamo a questa iniziativa che va incontro ai bisogni dei cittadini di Capua.

Finalmente, qualcuno condivide la validità e oggi, dà ragione alla nostra richiesta già presentata in tal senso. Gli abitanti di Capua con una loro petizione chiedono la riapertura dello storico Ospedale Palasciano, necessario per l’emergenza Coronavirus, che potrebbe ospitare un centinaio di posti letto. La delegazione zonale di Capua della Cisas appoggia la richiesta dei capuani, che si sono rivolti anche allo Sportello del Cittadino della Cisas.

A tale proposito, la Segreteria della Cisas chiede all’Asl di Caserta ed al Presidente della Regione di prendere in seria considerazione la richiesta della città di Capua, molto opportuna in questo periodo particolare. La struttura è stata dismessa a seguito di tagli alla sanità in Campania. In particolare, l’ASL CE2 con deliberazione nr. 179 del 30 maggio 2007 ne ha, di fatto, sancito la chiusura definitiva.

Il bacino di utenza dell’Ospedale F. Palasciano era all’epoca di 91.000 pazienti. Tale struttura potrebbe essere realizzata ex novo all’interno dell’area C.A.P.S. del Comune di Capua e divenire punto di riferimento per l’utenza dell’alto Casertano. L’evenienza epidemiologica del Covid-19 deve essere da monito per non farci trovare impreparati per il futuro.