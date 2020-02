Capua film fest incontra Ivano De Matteo regista di “Villetta con Ospiti”

Capua – Capua film fest in dialogo con il cinema italiano presenta – domenica 16 febbraio alle ore 18,30 – “Villetta con Ospiti”, il film di Ivano De Matteo. Protagonisti sul palco del Teatro Ricciardi saranno il regista del film e la co-sceneggiatrice Valentina Ferlan.

“Sono particolarmente felice di ritrovare Ivano De Matteo, autore che ho sempre seguito con grande interesse per la sua capacità di confrontarsi con un segmento della società poco esplorato dal nostro cinema, la borghesia. Il suo sguardo si traduce spesso nel racconto dell’ipocrisia e delle inquietudini che si annidano all’interno di taluni contesti familiari dove i valori dell’accoglienza e della comprensione sono solo belle maschere da ostentare”, confessa il direttore artistico della rassegna cinematografica, Francesco Massarelli.

In questo film il regista scava l’apparente bellezza e porta alla luce la bruttezza nascosta. I personaggi (interpretati da Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc e Cristina Flutur) sono costretti a spogliarsi, a togliersi le uniformi, la maschera e a fare i conti con il proprio lato oscuro. “Accade tutto in 24 ore il confronto tra esseri umani, tra esseri imperfetti – dichiara De Matteo – e velocemente viene analizzato il passaggio dalla loro vita di giorno a quella buia della notte. La commedia sbiadisce lentamente e il film diventa un noir cinico, un thriller dove non c’è bisogno di scoprire l’assassino. Insieme alla sceneggiatrice Vanetina Ferlan abbiamo lavorato sul tema della difesa personale. Si può difendere sè stessi dai propri lati oscuri?”

La pellicola cerca di dare risposte agli interrogativi che coppie, single, uomini e donne si pongono durante la vita di tutti i giorni. Le vicende di una ricca famiglia borghese senza grandi preoccupazioni e con una stabilità economica, andranno a rivelare segreti, misteri e vizi capitali capaci di portare alla luce il lato peggiore dell’essere umano. Dal 14 febbraio al Teatro Ricciardi di Capua. Il 16 “Capua film fest incontra Ivano De Matteo”. Costo del biglietto 6 euro. Info e prenotazioni: www.teatroricciardi.it tel. 0823 963874 Ufficio stampa .