CAPUA – Nei prossimi giorni la prima riunione del direttivo di Forza Italia

CAPUA – Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Capua, Claudio Trisolino, annuncia che nei prossimi giorni, oltre che a convocare il tavolo del centrodestra, convocherà la prima riunione del coordinamento che comprenderà, oltre che i nuovi membri del direttivo, anche tutti coloro che hanno, da sempre, militato nel partito azzurro, e chi, attualmente rappresenta Forza Italia in consiglio comunale.

Inoltre, si approfitta dell’occasione per comunicare che, per mero errore di battitura, il sig. Cesare Ragozzino, diversamente da quanto erroneamente comunicato nel precedente comunicato, non è parte di questo coordinamento.