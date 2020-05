CAPUA – I Consiglieri di Opposizione in Consiglio comunale: “Allarme randagismo in città”

CAPUA – “Il fenomeno del RANDAGISMO è tornato tristemente alla ribalta in questo periodo per la presenza di decine di cani randagi, di grossa taglia, che si spostano in varie zone del territorio comunale, in particolare tra Via Parisi, Via Provinciale per S. Angelo in Formis, nei pressi del cavalcavia autostradale e al Viale Ferrovia”. È quanto denunciano i consiglieri comunali dell’opposizione all’interno del Consiglio comunale di Capua. “La nostra città, purtroppo, è terribilmente in ritardo sulla problematica, la quale non fa che accentuare, in modo evidente, il degrado e l’abbandono del territorio che è sotto gli occhi di tutti.

Questa situazione, oltre ad essere un pericolo per i cittadini, è una minaccia per gli stessi cani, a rischio costante di essere investiti dalle auto che circolano. Come tutti sanno il nostro Comune, essendo sprovvisto di un proprio canile, è costretto a convenzionarsi con strutture private per il mantenimento di animali abbandonati che non è sufficiente a debellare tale fenomeno, oltre a non garantire condizioni di vita soddisfacenti.

Noi consiglieri di opposizione facciamo nostro il grido di aiuto dei tanti concittadini spaventati che ci hanno contattato negli ultimi giorni e chiediamo al Sindaco, in veste di massima autorità sanitaria e al fine di non mettere a rischio l’incolumità pubblica, di intervenire immediatamente; è necessario che venga verificata al più presto la pericolosità dei cani presenti sul territorio capuano che, se accertata, ne impone il ricovero presso un canile.

Ieri siamo stati coinvolti in un post di denuncia sull’argomento, fra i vari commenti ci fa sorridere leggere l’accusa di essere in perenne campagna elettorale e di non conoscere la normativa in vigore. Queste accuse servono a “nascondere” le carenze e le inadempienze di quest’Amministrazione? Noi ci limitiamo esclusivamente a denunciarle. Facciamo un po’ di chiarezza sulle responsabilità.

La Legge Regionale n.3 dell’11 aprile 2019 stabilisce, in particolare, all’art. 4 che i comuni devono provvedere ad attivare il controllo del territorio sull’esistenza dei cani randagi segnalando la presenza, tramite la Polizia Municipale, ai servizi veterinari delle ASL. Ricordiamo al Sindaco che è lui il responsabile di ogni cane randagio presente sul territorio e se un animale particolarmente aggressivo dovesse mordere una persona sarebbe lui, quale primo cittadino, a risponderne. Per questa ragione, le istituzioni, compresa la Polizia Municipale, non possono fare “ORECCHIE DA MERCANTE” quando vengono contattati o quando viene segnalata la presenza di randagi in strada.

Sicuramente bisogna promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali d’affezione senza padrone; organizzare, attraverso convenzioni con l’ASL veterinaria, giornate di microchippatura e/o sterilizzazione gratuita ma per contrastare il fenomeno è necessaria un’azione mirata a lungo termine attraverso piani di controllo delle nascite; dei percorsi formativi; un’anagrafe canina; un numero verde dedicato; la creazione di spazi verdi per lo sgambettamento e ovviamente centri di accoglienza.

Non vogliamo creare allarmismo o generare panico” – hanno concluso gli esponenti politici dell’Opposizione – “ma la presenza di randagi che scodinzolano indisturbati in città non è più TOLLERABILE!”.