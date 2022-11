Capua, rassegna d’ arte al Museo Campano

Nella mattinata di domenica 6 novembre 2022 alle ore 10.00, presso il Museo Campano di Capua, avrà luogo l’opening della Rassegna Internazionale del Libro d’Artista, a cura di Claudia Mazzitelli, con performance dell’attore Emanuele Zappariello.

La rassegna di arte visiva è nata da un’idea dell’artista Claudia Mazzitelli che, come ha spiegato, consiste in una manifestazione artistica che ha lo scopo di offrire ad “ogni partecipante di raccontare il suo percorso culturale, caratterizzato dalla ricerca personale intrapresa, elaborando un’invenzione creativa definita libro d’Artista ….., un’opera d’arte realizzata sotto forma di testo, che consente, a chi l’osserva, di cogliere appieno la creatività, l’originalità e la competenza tecnica di chi l’ha sapientemente ideato”. Naturalmente ogni libro, per come concepito, costituisce un’opera “unique”, attraverso la quale l’autore riesce ad esprimere il suo vissuto personale, elaborandolo ed ancorandolo al momento presente. Gli eventi culturali, che si svolgeranno dal 6 novembre al 23 dicembre 2022, sono patrocinati dall’ AIAPI (Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia), dall’UNESCO Official Partner e da ARTIME. La rassegna, che vuole favorire gli scambi culturali in Italia e all’estero, è strutturata su 6 eventi, promossi dai singoli artisti: Alfredo Avagliano, Jean Louis Casazza, Clelia Martino, Claudia Mazzitelli, Paul Yves Poumay e Stella Kukulachi hanno elaborato le opere in esposizione. Trattasi di una kermesse di Arte Contemporanea Europea a cui partecipano artisti riconosciuti dall’Unesco, provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Francia e dalla Grecia. Il Museo campano è divenuto veramente un contenitore di eventi culturali, artistici e letterari di rilievo che, in uno con quelli già in corso di programmazione, arricchiscono, e non di poco, l’orizzonte culturale di Capua, la “Regina del Volturno”. Oltre la data di domenica 6 novembre 2022, giorno di apertura della rassegna, bisogna ricordare quelle del 10 novembre, ore 10,00 (dott. Raffaele Mazzitelli, agronomo e scrittore , che dialoga con il dott. Giovanni Di Cicco sul testo “Storie di famiglia”), 20 novembre 2022, ore 10.00 (Prof. Michelangelo Raccio, Docente di management ed economia dell’ambiente presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che dialoga con la dott.ssa Biagina Rilievi sul testo “Management ed Economia dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile”), 25 novembre 2022, ore 10.00 (dott. Giuseppe De Nitto, esperto in bibliografia e biblioteconomia, autore della biografia di Luigi Vanvitelli, che dialoga con il dottor Antonio Luisè sul testo “Luigi Vanvitelli. L’uomo, l’artista”), 30 novembre 2022 (dott.ssa Chiara Menditto, Dirigente scolastico della sezione musicale del Liceo statale Luigi Garofano di Capua, che presenta il Concerto intitolato “Sei il mio canto”, esaltando con preziosa armonia un racconto emozionale dedicato alle opere esposte), 23 dicembre 2022, ore 11.00 (Il gruppo musicale Gli Armonici dedica il Concerto, intitolato “Armonie Cromatiche”, agli artisti in rassegna e al loro autore per l’Arte