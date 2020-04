CAPUA – Rotary Club e solidarietà

CAPUA – Il Rotary Club Capua Antica e Nova riparte con il sostegno alla spesa, e, dopo il carrello della spesa solidale, dona i Buoni Spesa Solidale. Sono destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Volontari della Sezione di Capua della Croce Rossa Italiana hanno individuato e consegneranno i “Buoni Spesa Solidale” donati dal Rotary Club Capua Antica e Nova alla comunità capuana, dopo l’analogo sostegno già organizzato nei giorni scorsi a favore della comunità sammaritana.

Il Rotary, associazione umanitaria, vuole così essere vicino a quelle realtà che in questo momento di emergenza stanno vivendo situazioni di particolare difficoltà. “Grazie alla generosità dei soci tutti del Rotary Club Capua Antica e Nova – dichiara il presidente Aldo Amirante – intendiamo dare un piccolo supporto a quelle famiglie che vivono di redditi minimi e giornalieri, che in questo periodo si sono trovati completamente senza reddito.

Abbiamo cosi avviato una raccolta fondi e con la collaborazione della Croce Rossa Italiana Sezione di Capua, che ha individuato le famiglie maggiormente in difficoltà, e del supermercato CONAD, abbiamo concordato l’erogazione di Buoni Spesa Solidale per far sentire la nostra vicinanza ai tanti bisogni delle comunità.

Il Rotary ha il dovere di servire il proprio territorio, fare propri i bisogni dei meno fortunati e compiere gesti concreti di solidarietà in favore di chi vive il disagio, soprattutto in questi momenti. In molti si stanno muovendo per sostenere i sanitari che quotidianamente combattono in corsia e nelle case, ma il Rotary Club Capua Antica e Nova ha ben presente che una spaventosa crisi sociale si sta preparando nei nostri territori, che è e sarà la nostra priorità.”