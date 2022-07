Capua, stasera Skina & Mr.K con “This is Not Jazz”

Capua-Stasera alle 21:00 Skina & Mr.K daranno luogo a un incontro fatto di musica e parole, ma attenzione “This is Not Jazz”!

L’incontro fortuito tra due musicisti diversi per storia e vissuto artistico ha infatti dato vita a “Skina & Mr.K”, un progetto ricercato, con diverse inclusioni stilistiche.

Per l’occasione i due artisti presenteranno, presso la caffetteria Don Carlo, il nuovo disco: “This is not Jazz” uscito nei primi giorni di giugno 2022 , prodotto da “La Musica Ribelle” e “Alfamusic” e distribuito da Egea Record.

Nella piazzetta antistante il teatro Ricciardi si esibiranno

(Sabrina Schinaia) Skina: voice

(Mimmo Cappuccio) Mr.K: electric guitar

Giuseppe De Maio: piano and keyboard

Cristiano de Pascale: drums

Luca Stocco: electric bass