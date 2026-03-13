Carabinieri arrestano 41enne

Carabinieri della Stazione di Casagiove hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 41enne del posto già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo presso la sua abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 3,75 grammi di cocaina e 3,08 grammi di crack, oltre a strumenti idonei alla pesatura, al taglio e al confezionamento della droga. Durante la perquisizione sono state inoltre trovate banconote per un totale di 2.190 euro, ritenute provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato con rito direttissimo.