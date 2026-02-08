Carabinieri arrestano 50enne per maltrattamenti in famiglia ed estorsione

Nel corso della mattinata odierna, a Frignano (CE), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 50 anni del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, tossicodipendente, all’interno della propria abitazione, avrebbe poco prima minacciato di morte la moglie convivente pretendendo del denaro. La donna ha chiesto aiuto consentendo l’immediato intervento dei militari dell’Arma, che hanno bloccato l’uomo e posto fine all’episodio di violenza. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.