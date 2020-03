Carinaro: Affinito referente del Centro Operativo Comunale per limitare il diffondersi del Coronavirus

CARINARO-Nell’ambito delle misure operative per combattere il Coronavirus è stato costituito il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) che avrà il compito di coordinare tutte le operazioni per limitare il diffondersi del virus.

Ne fanno parte Il sindaco, Nicola Affinito, che è il referente del C.O.C. e che avrà il compito di raccordo con gli organismi sanitari territoriali e nazionali; Il Comandante della polizia municipale, Giacomo Levita,(Volontariato e mobilità) Donato Ausilio, responsabile area urbanistica (Assistenza alla popolazione); l’assessore Alfonso Bracciano (Comunicazione); Davide Ferriello responsabile dei lavori pubblici e manutenzione (Servizi essenziali)

L’organismo resterà operativo fino a quando non cesserà l’emergenza Coronavirus.

Numeri di contatti:

📱 112/118 h24

📱 1500 h24

📱 800.909.699 h24

📱 081.5039215 Polizia Municipale orario d’ufficio

📱 339.7390703 Numero del Comune dedicato

mail / pec: [email protected]

Si coglie l’occasione per ribadire che, al momento, nel nostro Comune non c’è alcun caso di contagio. Comunicato stampa .