Carinaro/ al via gli interventi di manutenzione del verde pubblico, la dichiarazione dell’ass. Rachele Barbato

Carinaro– “Si stanno svolgendo quotidianamente gli interventi di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale. La cura del verde e del decoro urbano è una priorità per la godibilità del nostro paese da parte dei suoi abitanti“ ha dichiarato il Sindaco dott. Nicola Affinito. In effetti, Carinaro, si distingue, tra i paesi dell’agro aversano, per la cura e l’attenzione riservata al verde pubblico e all’arredo urbano. Raggiunta telefonicamente, l’assessore al verde pubblico Rachele Barbato ha dichiarato: “Percorrendo le strade del nostro paese si può notare la cura per le zone dedicate al verde. Il rispetto per l’ ambiente è cultura, perché dà la misura della civiltà di una popolazione, ed è la cifra del senso civico che deve distinguere ognuno di noi. In questo senso, un riconoscimento va alla cittadinanza carinarese ,che garantisce con il proprio atteggiamento il rispetto per ciò che appartiene a tutti”

