Carinaro/ Comune premiato da Legambiente Campania

Carinaro– Il comune di Carinaro guidato da Nicola Affinito ha ricevuto da Legambiente Campania il premio “Comuni Rinnovabili 2020” e, in effetti, è sotto l’occhio di tutti l’impegno degli amministratori verso le tematiche legate alla tutela dell’ambiente

Il commento del sindaco e di tutta l’amministrazione

“Siamo lieti ed orgogliosi di condividere con voi la notizia che la nostra Carinaro ha ricevuto da Legambiente Campania il premio Comuni Rinnovabili 2020.

Un grandissimo riconoscimento che dimostra ancora una volta ,in primis, quanto la sostenibilità, l’etica, la condivisione e l’innovazione della nostra realtà, siano a traino di un cambiamento che è possibile ed in cui credono sempre più italiani e anche che,malgrado tutte le criticità ambientali che attanagliano i nostri territori, esistono realtà come la nostra che rappresentano ,da sempre, uno dei fiori all’occhiello di tutto l’agro”

