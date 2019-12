Carinaro: successo per il concerto del gruppo “kei gospel choir”

CARINARO– Sala strapiena per il concerto natalizio del gruppo “Kei Gospel Choir”. Nella canonica della chiesa di Sant’Eufemia, messa a disposizione del parroco, don Antonio Lucariello, quasi venti elementi tra cantanti e musicisti, hanno coinvolto il numeroso pubblico accorso per la manifestazione organizzata dall’assessore alla Cultura del Comune di Carinaro, Alfonso Bracciano, con la collaborazione dell’associazione “Carinaro Attiva”. I classici delle canzoni Gospel, ma anche le canzoni natalizie insieme a quelle dei Beatles, hanno trovato spazio in una serata che ha creato il giusto clima per un Natale all’insegna delle tradizioni.

Ad introdurre il concerto, Armando Torino, per l’associazione “Carinaro Attiva”, che ha voluto dedicare l’iniziativa al Presidente Bruno Lamberti, assente per motivi di salute, e don Antonio Lucariello,sempre sensibile ad ospitare le iniziative che sono motivo di aggregazione per i cittadini di Carinaro. Il Sindaco, Nicola Affinito, nel suo saluto ai tanti intervenuti, ha sottolineato che

“queste manifestazioni sono utili per creare il senso di comunità. Ci cimentiamo anche con la musica dei canti Gospel, che ci ricorda le nostre tradizioni natalizie”.

“Le iniziative programmate nel periodo natalizio dal Comune sono tante – ha sottolineato l’assessore alla cultura, Alfonso Bracciano – e vedere tanta gente al concerto Gospel, è motivo di soddisfazione. Significa che riusciamo a intercettare i gusti musicali e culturali della nostra comunità. Ci aspettiamo lo stesso successo di adesione anche alle prossime iniziative, a partire dal concerto del 29 dicembre, che si terrà nella chiesa di sant’Eufemia, sempre alle ore 19”.

Il brindisi finale con tutti i presenti, ha concluso la bellissima serata, mentre il coro “Kei Gospel Choir”, diretto da Luigi Bollito, faceva da colonna sonora di sottofondo, con una coinvolgente versione “Oh Happy Day” cantata collettivamente.

GALLERIA FOTOGRAFICA