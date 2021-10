Carinola/Covid-19, quarantena per 3 classi e chiusura delle scuole per sanificazione

Carinola. Quarantena per tre classi, chiusura della scuola primaria di Nocelleto e della scuola secondaria di Carinola fino al 25 ottobre. Poste in essere dal sindaco Giuseppina De Biasio, tali misure sono seguite ai 9 casi di positività riscontrati nelle scuole, tra elementari e medie.

Onde evitare la diffusione del Covid-19 – fa sapere il primo cittadino – “è stata disposta la sanificazione dei plessi per garantire un ritorno favorevole agli studenti ed al personale scolastico.

L’ azione, che sappiamo recare disagi a famiglie e studenti, è però necessaria per salvaguardare la salute di tutta la comunità. Siamo vicini alle famiglie colpite dalla positività al virus e rimaniamo a disposizione per ogni tipo di assistenza. Ci preme però invitare tutti i cittadini alla prudenza e a prendere le precauzioni già note”.