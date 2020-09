Carlo Marino ai giovani leghisti: “imparate a fare politica sui temi”

Caserta. ” Mentre noi stiamo votando per la storia della città e cioè che l’Aeronautica resti a Caserta per i prossimi 60 anni, questi se ne escono con dei foglietti con sopra scritte offensive nei confronti di chi in quel momento stava operando per la città”.

Con queste parole il Sindaco di Caserta Carlo Marino ha commentato l’episodio che nel corso della seduta consiliare di oggi , martedi’ 29 settembre , ha visto protagonisti i giovani della Lega- Caserta i quali hanno fatto irruzione nella sala consiliare invitando l’amministrazione comunale ad andare a casa.

” Qualcuno spieghi a questi ragazzi – ha continuato il Sindaco- che la Politica va fatta sui temi e non sulle offese personali , si pensi che hanno applaudito l’intervento degli unici due consiglieri comunali che hanno votato no alla permanenza dell’Aeronautica in città. Il loro gesto goliardico- ha concluso Carlo Marino- ha fatto piacere solo alla mia consorte che naturalmente è felice se io resto a casa piu’ tempo”.