Carolina Varchi (FdI) nuova responsabile del Dipartimento delle Politiche del Mezzogiorno

NAPOLI – Carolina VARCHI, avvocato e deputato palermitano di Fratelli d’Italia, è stata nominata responsabile del Dipartimento delle Politiche per il Mezzogiorno, nell’ambito della riorganizzazione del partito. “Ringrazio Giorgia MELONI per avermi affidato la guida di questo importante dipartimento” – ha affermato la Varchi – “Mai come in questa epoca una forza dalla vocazione autenticamente patriottica come la nostra, deve farsi portavoce della voglia di ripartire che proviene dal Sud e dalle isole d’Italia”. Piena soddisfazione ed entusiasmo per la nomina della Varchi, da parte degli esponenti partenopei del Partito di Giorgia MELONI, Rosario LOPA Alfredo CATAPANO, Nello SAVOIA.

“Abbiamo l’obbligo, con Carolina VARCHI, di essere sintesi politica ed organizzativa per aggregare il centrodestra” – affermano – “mantenendo la tradizione delle battaglie della destra sociale e popolare, a partire dalla difesa della famiglia, del disagio sociale, valorizzazione delle imprese, dell’ordine, dell’Agricoltura e dei diritti di cittadinanza. Ma anche interpretando nella nostra Nazione ed in Campania quel sovranismo antidoto ad una globalizzazione fuori controllo, per un centrodestra meridionale, finalmente unito, di programma, che vinca alle prossime consultazioni elettorali che salvi il Paese.

Crediamo” – hanno aggiunto – “che il migliore meridionalismo sia quello di accompagnare il Sud verso un percorso produttivo, con un intervento della politica strategico e non assistenziale, nel convincimento che l’impresa ed il lavoro meridionale si aspettino sostegno, infrastrutture, sburocratizzazione e strategia di lungo periodo.

In questo momento” – hanno concluso gli esponenti di FdI partenopeo – “così delicato per la comunità mondiale, il Mezzogiorno deve essere il motore di sviluppo socioeconomico e culturale per vincere la battaglia al covid-19”.