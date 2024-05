“Carovana Solidale”: domani alle ore 19.30 l’incontro organizzato dal M5S di Casagiove sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale

Casagiove. Il valico di Rafah al centro dell’impegno umanitario con l’iniziativa “Carovana Solidale” promossa dall’AOI (Associazione Organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale).

Sull’operato di una delegazione composta da parlamentari di diversi partiti, insieme a diverse ong e associazioni per la tutela dei diritti umani, convergeranno gli interventi che si terranno domani, venerdì 9 maggio alle ore 19.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Casagiove, nel corso dell’incontro dal titolo “Carovana Solidale, Rafah – Gaza oltre il confine”.

Organizzato dal gruppo “Cittadini Attivi” per il Movimento 5 stelle di Casagiove; cooperazione e solidarietà i temi di questa ormai prossima occasione di incontro che vedrà, in apertura, i saluti del Sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, e della Parlamentare del M5S di Casagiove, Enrica Alifano.

Seguiranno gli interventi di Danilo Della Valle – esperto di geopolitica e candidato al Parlamento europeo; Angela Mona – referente campana della ONG “Un Ponte Per” presente in zone di guerra; Dario Stipa Carotenuto – Parlamentare in missione in Rafah.

A dare loro la parola Daniela Rettore – moderatrice – aderente al gruppo di “Cittadini Attivi” per il M5S di Casagiove