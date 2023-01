Casa prende fuoco. Capodanno col botto a S. Maria Capua Vetere

S. Maria C. V. — Un inizio di anno quanto meno movimentato accaduto ed avvenuto nella cittadina del foro ossia S. Maria Capua Vetere, un abitazione per un gesto quanto meno definiamolo sconsiderato stava per esser data alle fiamme.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire la vicenda o quanto accaduto : cercano di incendiargli casa, lui però fortunatamente se ne accorge per tempo e fugge tra le fiamme riportando alcune ustioni. È quanto accaduto nella notte di Capodanno a Santa Maria Capua Vetere. Breve resoconto: verso le ore 1.30 a.m., in notturna in viale Kennedy, un uomo di 52 anni, mentre era in casa, ha udito un tonfo; si è affacciato notando la porta d’ingresso forzata nonché cosparsa di benzina, che intanto stava andando in fiamme improvvisamente.

Il 52enne si è gettato tra le fiamme, cercando di uscire dal locale sotterraneo della propria abitazione, trovando riparo ferito nella corte condominiale. I condomini ed alcuni passanti hanno allertato i soccorsi attratti dalle urla lancinanti dell’uomo rimasto ferito. Accorso il 118, medici ed infermieri hanno verificato che la vittima aveva riportato ustioni all’addome e alla gamba sinistra, decidendo per il trasporto presso il più vicino nosocomio. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.

Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Dalle prime testimonianze dei presenti raccolte dagli agenti, pare che vi fosse un uomo alla guida di una BMW che si è allontanata a forte velocità dal luogo dell’incendio, forse un regolamento di conto prematuro fare ipotesi tuttavia seguiranno aggioramenti sulla vicenda.