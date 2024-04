Casagiove. 3 GIORNI DI EVENTI ARTISTICO-CULTURALI NEL SEGNO DI PAOLA PAESANO

Il Comune di Casagiove scende ancora in campo in nome della cultura. Questa volta il Sindaco Giuseppe Vozza si prepara ad ospitare in sala consiliare un evento di grande spessore artistico-culturale. La kermesse si svolgerà in tre giorni e precisamente da sabato 4 maggio a lunedi 6 maggio 2024, Protagonista assoluta dei tre giorni sarà Paola Paesano, straordinaria artista campana che presenterà’ una mostra personale d’ arte di assoluta rilevanza.

L’evento , su richiesta della stessa Paola Paesano ,è stato patrocinato dal Comune di Casagiove , dal Comune di Carinola , dal Comune di Caianello e dall’Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli rappresentata dalla responsabile dei progetti culturali UNIPOSST Ottavia Patrizia Santo.

I lavori si apriranno sabato 4 maggio alle ore 17.00 con l’ intervento del Sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza , del critico d’arte Giorgio Agnisola , dell’artista Paola Paesano e di Ottavia Patrizia Santo. Nel corso della serata non mancheranno di certo momenti musicali , a deliziare i presenti ci sarà Maria Immacolata Diana, musicista di grosso talento. A moderare il tutto sarà Mattia Branco, giornalista e curatore del giornale online “La Voce del Volturno”.

Le opere di Paesano , medico veterinario, sono note e apprezzate da sempre . I suoi dipinti sono ispirati e dedicati prettamente all’ ambiente e trasmettono un forte messaggio di lotta contro le epidemie dell’anima e ambientali.

La pittura realistica di Paola Paesano è coinvolgente e dotata di un fascino estetico incisivo e ricco di contenuti. La sua capacità narrativa e l’azione pittorica precisa caratterizzano le opere in modo riconoscibile. Gli animali, protagonisti delle sue rappresentazioni artistiche, assumono significati molteplici, influenzati dal soggetto ritratto e dal titolo attribuito ad ogni opera; essi, diventano un mezzo espressivo e comunicativo di allegorie e metafore, richiamando anche l’estro delle poesie e commedie di Eduardo De Filippo. Ogni animale dipinto da Paola ha un carattere unico che si manifesta attraverso espressioni e colori vibranti

Il 5 maggio, sempre alle ore 17:00, sarà la volta della presentazione del libro di Tommaso Aprile, “184 A.C. Un Anno di Scuola a Liternum Tra Scipione e i Baccanali di Atella”, a cura di Stefano D’Alterio, critico e storico dell’arte.

L’evento si chiuderà Lunedi’ 6 Maggio-0re 17 – con i saluti e con buffet e brindisi finale del quale si è occupata la stessa Paola Paesano