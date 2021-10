Casagiove. Sospetti incendi dolosi nei pressi del GARDENAUT

Di Linda Rea

Casagiove. Lo scorso aprile 2021, grazie alla famiglia Boggio (mamma Raffaella, papà Giuseppe con il piccolo Michele) e all’associazione AMA (Associazione Michele Autismo) è stato inaugurato in via Montecupo, il GARDENAUT, un giardino progettato e dedicato ai bambini con Disturbi dello Spettro Autistico.

Un impegno nel progetto dell’inclusione che ha reso Casagiove, uno dei pochissimi comuni nel mondo, sede di un tale giardino speciale.

Ma, se da un lato, impegno e civiltà regnano orgogliosi, dall’altro canto vige ancora una grande inurbanità ed irresponsabilità.

Intorno alle 9.45 di questa mattina, infatti, alcuni abitanti della zona e passanti, hanno notato delle fiamme divampare nello spazio verde, di proprietà dell’ ANAS, adiacente al GARDENAUT, ed hanno immediatamente avvisato la mamma di Michele che, insieme al marito, lo gestisce.

La signora Raffaella, trovandosi già al comune per sbrigare alcune pratiche per l’organizzazione della festa di Halloween che si terrà proprio al GARDENAUT per rinforzare il progetto di socializzazione ed inclusione dei bambini speciali, ha provveduto immediatamente ad avvisare i vigili urbani, che hanno allertato i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, evitando, così, il peggio.

È già la seconda volta in quindici giorni, come riportato dai gestori del posto, che un incendio rischia di divampare in questa campagna abbandonata…e si comincia ad avere il sospetto di incendi dolosi.

Effettivamente la faccenda puzza di bruciato e rende alquanto tristi i cittadini che, dedicandosi all’impegno sociale, creano risorse importanti per la loro città.