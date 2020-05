Casal di Principe/ Antonio Gagliardi: “sospendere la tassa di occupazione suolo pubblico per bar, pub, e ristoranti”

Casal di Principe-Nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’economia locale, l’associazione “Post-Officina Politica” lancia la proposta, già adottata da altri comuni, di sospendere fino al 31 ottobre la tassa sull’occupazione del suolo pubblico (Tosap) per tutti gli operatori commerciali titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, che occupano il suolo pubblico con banchi, tavoli, sedie e altri arredi. In pratica bar, pub e ristoranti, per sopperire alle restrizioni e alle relative difficoltà, potrebbero così implementare le loro attività senza ulteriori costi dovuti alla tassazione comunale.

“È un ottimo punto di partenza per fornire alle attività locali la possibilità di rendere più “attraente” Casal di Principe per i giovani – afferma Antonio Gagliardi, esponente di Post – ed essere pronti ad una vera ripartenza economica lontana da ogni rischio.”