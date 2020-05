Casal di Principe/CasaleLab: promozione del turismo locale attraverso il “weekend della cultura”

Casal di principe– CasaleLab, considerata l’emergenza da Covid – 19 ed in vista dell’eventuale apertura dei musei per il 18 maggio 2020 (salvo modifiche nazionali e/o regionali), ha deciso di promuovere il turismo locale attraverso video, immagini e la voce narrante dei volontari dell’associazione.

Attraverso il progetto “weekend della cultura” intrapreso già nel gennaio 2020 avvertiamo doverosa la necessità di supportare ed incentivare l’economia locale, in modo particolare un settore che, data l’emergenza, ha risentito particolarmente il peso della crisi sanitaria.

Quale modo migliore di promuovere la cultura e l’arte della provincia di Caserta se non attraverso video-racconti che consistono in vere e proprie visite virtuali? Proveremo, nel nostro piccolo, a dare un contributo orientando le nostre iniziative in questo senso. Speriamo che la riapertura dei musei, nel rispetto delle precauzioni di contenimento del contagio, possa presto dare uno slancio all’economia legata al settore turismo.

Si ringraziano tutti i soci dell’associazione per l’enorme contributo e la partecipazione al progetto.

Il presidente

Dr. Gianluca Natale

IL LINK CON IL VIDEO