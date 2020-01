Casal di Principe – “Post-officina politica” incontra il sindaco Renato Natale

CASAL DI PRINCIPE – Lunedì sera, 27 gennaio 2020, l’Associazione “Post-officina politica” ha incontrato il sindaco Renato Natale per un primo incontro in cui si è discusso del documento politico consegnato nelle mani del primo cittadino in occasione dell’evento di presentazione. La proposta, che pone l’accento sui temi della trasparenza, dell’ascolto e della partecipazione, si basa su 4 punti:

1) Adottare il bilancio partecipato quale strumento concreto e tangibile di cittadinanza attiva.

2) Istituire un tavolo di concertazione permanente sui Beni Confiscati.

3) Continuare sulla strada dell’attivazione delle consulte, attivando innanzitutto la Consulta sull’ambiente.

4) Impegnare risorse adeguate al fine di realizzare una biblioteca comunale fruibile.



Da parte del sindaco si è registrato un positivo impegno a verificare, con il supporto di Post ed esperti, la fattibilità dei punti oggetto del documento.

“Partiamo dal tema della partecipazione – afferma il Presidente Fusciello – perché riteniamo che possa innescare un circuito virtuoso che avvantaggi cittadini ed amministratori. Le esperienze condotte da altre città ci raccontano di un miglioramento del senso di comunità e di una maggiore responsabilità da parte dei cittadini”