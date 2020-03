Casale: “L’80% dei proventi delle multe serviranno per il potenziamento dei controlli e della manutenzione delle strade”

CASERTA – La Giunta comunale, nel corso della sua recente riunione, ha approvato una delibera proposta dall’assessore al Traffico, Mobilità e Polizia Municipale Emiliano Casale, che stanzia nel Bilancio previsionale 2020 l’80 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, destinandoli in gran parte al potenziamento dei controlli stradali, alla manutenzione delle strade e della segnaletica, ad interventi per la sicurezza dell’utenza debole (anziani, bambini, disabili, pedoni e ciclisti) sul tracciato viario cittadino.

“Dopo decenni – spiega l’assessore Casale – aumentiamo del 30 per cento l’importo che, sulla scorta dei previsti incassi delle sanzioni, potremo utilmente destinare a fornire più efficacia complessiva al controllo stradale del territorio. Aumentiamo tale quota, stabilita con questa delibera in circa 934mila euro, nella consapevolezza di dover far fronte all’esigenza di sicurezza collegata agli accertamenti operati dalla Polizia Municipale in città.

Una necessità che ci viene richiesta quotidianamente dalla cittadinanza e che è fattore determinante della qualità della vita del nostro territorio, perché alimenta positivamente la fruibilità dei luoghi, delle piazze e delle strade da parte di tutti”.