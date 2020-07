CasaleLab presenta la II edizione di “Casale Green”

Casal di Principe- CasaleLab presenta la II edizione della Pizza raccolta fondi per il giorno 15.07.2020 presso la pizzeria Il Braciere di PAKO “ a Casal di Principe.

L’iniziativa, che già ha avuto successo l’anno scorso, ha un duplice obiettivo:

– Raccogliere le firme per presentare all’amministrazione comunale alcune proposte:

1. Città cardioprotetta: installazione di defibrillatori; Un grazie particolare alla Croce Rossa di Casal di Principe che ci darà una grande supporto tecnico nella stesura della proposta e per la realizzazione del progetto.

2. Installazione celle fotovoltaiche per un maggiore risparmio energetico;

3. Installazione cestini compattanti ad energia solare nelle principali piazze;

– Con il 75% del ricavato saranno acquistati dispositivi di protezione per i bambini delle scuole elementari e la restante parte servirà ad autofinanziare le future iniziative di CasaleLab;

L’associazione ritiene che l’iniziativa “Una pizza per Casale” del 15 luglio 2020, “riflette pienamente i valori e i principi ispiratori di CasaleLab: attività di sensibilizzazione ed informazione”

Sensibilizzazione: si vuol porre in primo piano l’attenzione verso un paese più green, che tenda all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

”Abbiamo la possibilità di essere tra i primi paesi dell’agro aversano ad adottare interventi, rispetto a quelli già messi in atto, che si dirigono verso un’unica direzione: risparmio energetico e rispetto dell’ambiente”



Informazione: L’associazione si è costituita in virtù della necessità di abbattere le numerosissime fake news che affollano il web ed i social network.

“Abbiamo bisogno di una sana e corretta informazione, che non sia passiva o rilegata ad un titolo di giornale ma bisogna approfondire, studiare, discutere, soffermarsi sul problema e trovare delle soluzioni supportando e stimolando l’azione amministrativa. Diverse le associazioni che hanno aderito e parteciperanno all’iniziativa. L’intento principale è fare rete tra le varie realtà associative del territorio”



Solo se costruiamo rapporti di collaborazione, di supporto e di promozione del territorio possiamo crescere prima come singoli e poi come comunità.

“L’ anima della nostra associazione è contenuta in un passaggio fondamentale dellaCarta Europea sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale, nellaquale la partecipazione alla vita democratica di ogni comunità è un po’ più che votare o candidarsi alle elezioni, sebbene questi siano elementi importanti. Partecipazione e cittadinanza attiva significano avere il diritto, i mezzi, gli spazi e le opportunità, e dove è necessario, dare il proprio supporto per partecipare, influenzare decisioni e impegnarsi in azioni e attività che contribuiscano allacostruzione di una società migliore” dichiara il presidente.



Si ringraziano tutti i membri dell’associazione per il grande supporto e la passione con la quale impiegano tempo ed energie per lo scopo sociale, altresì si ringraziano i proponenti delle richieste che porteremo all’attenzione dell’amministrazione comunale: Gennaro Cantiello, Giuseppe De Vivo, Antonio Gagliardi e Francesco Saudino.

Si chiede la massima collaborazione nel rispettare le norme di sicurezza edistanziamento sociale previste dal Governo.

Gianluca Natale.