Casaluce, il 28 luglio il workshop “Ago, Filo e Riciclo”

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente partendo dai piccoli gesti quotidiani. È questo l’obiettivo di “Ago, Filo e Riciclo”, il workshop di cucito creativo e riuso dei tessuti promosso dal Comune di Casaluce, in programma martedì 28 luglio alle ore 19:30 in Piazza Falcone.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione AMI, il Circolo Radici, la Pro Loco Casaluci e FareAmbiente Casaluce. Il laboratorio sarà condotto da Daniela e Alessandra Mascia, che accompagneranno i partecipanti nella realizzazione di creazioni ottenute dal recupero dei tessuti.

«Crediamo che l’educazione ambientale passi anche attraverso iniziative semplici, capaci di coinvolgere persone di ogni età e rafforzare il senso di comunità», dichiara il Sindaco Francesco Luongo.

«Il modo migliore per parlare di sostenibilità è metterla in pratica. Questo laboratorio vuole trasmettere il valore del riuso e dimostrare che ogni materiale può avere una seconda vita», conclude l’Assessora all’Ambiente Valentina Sorrentino.