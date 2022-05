Casaluce/ Rifiuti abbandonati, continua senza sosta il lavoro dell’amministrazione Luongo

CASALUCE – Continua senza sosta il lavoro dell’amministrazione Luongo per contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati illecitamente. Telecamere attivate, controllo quotidiano del territorio, sanzioni degli agenti di Polizia Municipale e interventi programmati di pulizia: sono queste le azioni messe in campo, in questi primi sei mesi, dai nuovi amministratori comunali.

Dopo la rimozione degli pneumatici abbandonati, la pulizia della strada provinciale Teverola-Casaluce e della Casaluce-Carditello, sta per terminare anche quella di Via Lemitone II tratto. Zone lasciate per decenni incontrollate e nel dimenticatoio, tra sversamenti illeciti e roghi.

“Queste alcune delle prime e importanti azioni amministrative – fanno sapere il Sindaco Luongo e l’assessore all’ambiente Sorrentino – a cui abbiamo lavorato sin da subito”.

“Non aspettiamo certo – continua il sindaco – le segnalazioni del WWF per attivarci. Conosciamo tutti i luoghi interessati da rifiuti abbandonati. Per la grande scoperta fatta negli ultimi giorni da sedicenti ‘ambientalisti locali’, l’ufficio comunale preposto ha già disposto la rimozione, che costerà ai casalucesi 16.000,00 € e – conclude Luongo – partirà nei prossimi giorni. Rendere Casaluce pulita e sicura è tra le nostre priorità quotidiane”.