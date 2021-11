Casapesenna, ArtEspressa/ Presentazione del libro di Tina Cioffo

Casapesenna– Venerdì 19 novembre ore 18:30 ArtEspressa, Via Cagliari 13, ci sarà la presentazione del libro “Oltre la camorra, una storia di resistenza. Valerio Taglione partigiano del bene”, di Tina Cioffo ed Alessandra Tommasino Edizioni Città Nuova, 2020.

“Nessun luogo è maledetto e nessuna storia ha il finale già scritto. Prima scout con don Peppe Diana, poi leader di un movimento sociale radicato sul territorio e riconosciuto a livello internazionale, Valerio Taglione ha guidato Libera di Caserta ed è stato coordinatore del Comitato don Peppe Diana.

La sua vita è un racconto fatto di incontri (con tanti ragazzi di strada, con i familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata) e di impegno (sui beni confiscati alle mafie, con il mondo profit e quello del non profit).

La sua storia insegna che non è mai troppo tardi per raccogliere nuove sfide e affrontare nuove battaglie, anche se vivi in una terra devastata da uno dei clan di camorra più violenti al mondo. Valerio Taglione, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, ha attraversato anni bui e luoghi pericolosi, senza mai abbandonare il sogno di don Peppe Diana: “terre libere, terre etiche”

