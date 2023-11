É rimasto coinvolto in un incidente stradale Edoardo De Laurentiis, avvenuto tra via Palermo e via Firenze a Casapulla, nei pressi dell’Appia.

L’uomo viaggiava a bordo di una Porsche Cayenne, quando ha impattato con una Nissan guidata da una donna in compagnia di un bimbo di 2 anni.

Si aspettano ancora accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente di cui se ne stanno occupando gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.