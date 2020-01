Parte la messa in sicurezza della chiesa della Santissima Concezione, a breve via Stroffolini sarà riaperta al traffico

Sono iniziati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza della chiesa della Santissima Concezione e Sant’Antonio Abate, situata all’angolo tra via Diaz e via Stroffolini. A darne notizia il sindaco di Casapulla Renzo Lillo che, alcune settimane fa, aveva firmato l’ordinanza di chiusura dell’ultimo tratto di via Stroffolini per motivi di sicurezza. «Dopo il crollo di alcuni mesi fa e il sopralluogo e la relazione dei vigili del fuoco – afferma il primo cittadino – ho firmato l’ordinanza di chiusura del tratto di via Stroffolini in prossimità dell’incrocio con via Diaz. Nei giorni precedenti avevamo invitato i rappresentanti della Confraternita della Madonna Addolorata, proprietaria della cappella, a provvedere alla messa in sicurezza della struttura. Grazie anche all’interessamento della Parrocchia di Sant’Elpidio Vescovo e di monsignore Andrea Monaco, sono state raccolte le nostre sollecitazioni e in questi giorni sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della chiesetta. A breve via Stroffolini sarà riaperta al traffico, anche se con qualche limitazione resa necessaria dalla presenza del ponteggio che sarà installato all’esterno della cappella».