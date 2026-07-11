Case Tutelate cresce e guarda al futuro.

Prosegue il percorso di crescita di Case Tutelate, il progetto di affitti tutelati ideato e coordinato dalla sociologa Aurora Scollo, che continua a consolidarsi come modello innovativo capace di coniugare il diritto alla casa con la tutela della salute pubblica e della sicurezza. Nato per offrire una risposta concreta alla crescente emergenza abitativa, il progetto punta a promuovere un nuovo modello civico dell’abitare fondato su tre principi fondamentali:

Garantire immobili conformi a standard di salubrità e sicurezza, riconoscendo la casa come un vero determinante di salute;

Favorire affitti calmierati per contrastare il caro locazioni e rendere più accessibile l’accesso all’abitazione;

Creare un sistema di garanzie reciproche in grado di tutelare contemporaneamente proprietari e inquilini, rafforzando fiducia e trasparenza nei rapporti contrattuali.



Nonostante il progetto abbia da poco mosso i primi passi, Case Tutelate ha già ottenuto un importante riconoscimento istituzionale grazie al patrocinio del Policlinico di Bari, che ne ha attestato il valore sociale e sanitario. Il progetto ha inoltre suscitato l’interesse del settore dell’edilizia e della rigenerazione urbana, avviando interlocuzioni con realtà di rilievo come il SAIE di Bari. La crescita del progetto passa anche attraverso il coinvolgimento di competenze altamente qualificate. Nel suo organico figurano infatti professionisti affermati che hanno scelto di mettere la propria esperienza e le proprie competenze al servizio del bene comune, condividendo la visione di un modello abitativo più equo, sicuro e sostenibile, nel quale la casa torna a essere un diritto fondamentale e uno strumento di tutela della persona. Parallelamente è in fase di costituzione il Comitato Scientifico di Case Tutelate, che riunirà esperti provenienti da diversi ambiti disciplinari con l’obiettivo di rafforzare il progetto sul piano scientifico, sociale e operativo. In queste settimane è inoltre in corso la selezione di stakeholder, professionisti, enti e realtà associative interessati a contribuire allo sviluppo dell’iniziativa, in un percorso condiviso ispirato ai principi della sostenibilità e agli obiettivi dell’Agenda 2030. Con una rete sempre più ampia di competenze, collaborazioni istituzionali e partenariati strategici, Case Tutelate punta a diventare un punto di riferimento nazionale per una nuova cultura dell’abitare, capace di coniugare qualità, inclusione, sicurezza e responsabilità sociale.