Caserta, “100 e 1 Auguri Karol” martedì 18 maggio un webinar per San Giovanni Paolo II

Il comunicato

CASERTA – Il Centro Culturale San Paolo odv, la Settimana della Comunicazione, l’Associazione Diritto & Vita e il Festival della Vita organizzano un evento dal titolo “100 e 1 Auguri Karol” on line in ricordo dell’anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II avvenuta il 18 maggio 1920.

L’evento si terrà on line il 18 maggio 2021. Il Webinar per ricordare San Giovanni Paolo II nel 101° compleanno, previsto martedì 18 maggio 2021 inizierà alle ore 21,00 e sarà possibile accedervi attraverso il link https://meet.jit.si/Festivaldellavita-CCSPCampania.

L’evento prevede i Saluti dott. Dario Dal Verme, Console Onorario della Repubblica di Polonia Regione Campania a cui seguiranno quelli dott. Ugo Rufino, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia.

A questo punto l’Introduzione della manifestazione digitale sarà affidata a don Ampelio Crema ssp, Presidente Nazionale del Centro Culturale San Paolo odv e del Festival della Vita “Karol Wojtyla e la comunicazione”.

Si entrerà dunque nel vivo dell’evento con le relazioni di don Antonio Quaranta, Assistente spirituale dell’Ass.ne privata di diritto diocesano “Dives in misericordia” che parlerà di “Giovanni Paolo II e la divina misericordia a 90 anni dall’apparizione di Gesù Misericordioso a Suor Faustina Kowalska”. Proseguono le relazioni con quella di don Stefano Giaquinto, Parroco di San Michele Arcangelo in Casagiove che parlerà di “Karol ed i giovani: le Giornate mondiali della gioventù” ed ancora fra Adriano Panozzo, Rettore Santuario Madonna dei Lattani, Roccamonfina che riferirà di “Karol e Maria: la guida materna che conduce alla santità”.

La moderazione della manifestazione digitale è affidata al dott. Raffaele Mazzarella, Direttore Centro Culturale San Paolo odv Campania e del Festival della Vita.

Gli organizzatori fanno inoltre sapere che tutti coloro desiderosi di ricordare San Giovanni Paolo II è possibile fare richiesta attraverso whatsapp al n. 3491066912 ( indicando nome, cognome ed indirizzo) del libro di Raffaele Mazzarella “Dio vi ricompensi”, Guida Napoli 2020, scritto in occasione del primo centenario della nascita di Karol Wojtyla unitamente al rosario della fiducia.

Appuntamento dunque per l’evento “100 e 1 Auguri Karol” il 18 maggio 2021, alle ore 21, per ricordare San Giovanni Paolo II nel 101° compleanno, attraverso il link https://meet.jit.si/Festivaldellavita-CCSPCampania. Per ulteriori informazioni consultare la pagina social https://www.facebook.com/Festival-Della-VITA-Caserta-275201639205223 .