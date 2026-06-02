Partono i collegamenti diretti Napoli – Lecce e si attiva la nuova linea Cancello Afragola AV – Napoli.

Dal prossimo mese di luglio gli spostamenti tra Napoli e la Puglia saranno più veloci grazie al nuovo collegamento diretto tra la Campania e il Salento senza cambi.

Per consentire l’apertura del nuovo collegamento ferroviario, ci saranno dei lavori propedeutici nel mese di giugno. La circolazione sarà sospesa dal 1° al 30 giugno sulla linea Napoli Centrale-Napoli Campi Flegrei-Cancello mentre dal 10 al 30 giugno la circolazione sarà sospesa tra Caserta e Benevento, inoltre dal 27 al 30 giugno la circolazione verrà sospesa sulle linee Caserta-Salerno e Cancello-Caserta.

Tutti i treni interessanti le tratte sospese subiranno limitazioni di percorso a Caserta e modifiche al programma di circolazione dei treni. A seguito dei lavori entreranno in servizio tre nuove stazioni, Casalnuovo, Afragola Zona Commerciale e Acerra, sulla Napoli – Cancello, si attiveranno anche le stazioni di Valle Maddaloni e Frasso Telesino sulla linea Caserta-Benevento-Foggia, migliorando così i collegamenti e l’efficienza del servizio. Con la nuova linea Napoli- cancello sarà attivo anche l’interscambio nella stazione Av di Napoli-Afragola rendendo possibile l’accesso all’AV anche tramite trasporto regionale.

La chiusura della vecchia linea consentirà di dismettere 12 passaggi a livello, special modo quelli nelle vecchie stazioni di Casalnuovo e Acerra.

Sono già in vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce – Napoli, il nuovo collegamento di Trenitalia (Gruppo FS) che unisce il Salento alla Campania senza cambi, migliorando l’accessibilità tra due aree strategiche del Paese. Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45.

In entrambe le direzioni, il servizio prevederà le fermate intermedie di Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, offrendo una soluzione di viaggio più semplice e confortevole.

Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase di rilascio rispetto ai lavori della nuova linea AV/AC Napoli-Bari al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.

Per le chiusure programmate per chi volesse rinunciare al viaggio tramite servizio sostitutivo è previsto il rimborso integrale del titolo di viaggio acquistato. È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.