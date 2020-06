CASERTA. 3731 POSTI :predisposto l’organico di diritto ATA per l’anno scolastico 2020/21

Caserta. L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in data 17 giugno 2020, ha decretato l’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti e Scuole di

istruzione di ogni ordine e grado della provincia di Caserta per l’anno scolastico 2020/2021.

Dai dati forniti dall’ Ufficio Scolastico Regionale vanno detratti i posti di Collaboratore Scolastico riservati al personale ex L.S.U. (384 accantonamenti), i posti di assistente amministrativo riservati al personale ex CO.CO.CO. (15,50 accantonamenti) e un posto di assistente tecnico nelle istituzioni scolastiche dove è presente personale senza titolo (1 accantonamento – AR99).

L’organico ATA, pertanto, e’ determinato in in 3.731 posti di organico di diritto e 3326 posti ai fini della mobilità, come di seguito distinti:

PROFILI PROFESSIONALI Organico posti Organico Complessivo accantonati mobilità

DIRETTORI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 143 143

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 840 15,50 820( organico mobilita’)

ASSISTENTI TECNICI 348 1

347(organico mobilita’)

CUOCHI 7 7

INFERMIERI 1 1

GUARDAROBIERI 3 3

COLLABORATORI SCOLASTICI 2.379 384

1.995(organico mobilita’)

COLLABORATORI SCOLASTICI (ADD.AZ.AGR.) 10 10

TOTALE POSTI……………………. 3.731 400,50 3.326(organico mobilita’)

Lo scostamento di n. 4,5 posti tra l’organico assegnato e il totale dei posti scaturisce dalle percentuali degli accantonamenti effettuati per il profilo di assistente amministrativo.

Si allega, ad ogni buon fine, il prospetto analitico scuole.