Accensione dei falo’ per la festa di Sant’Antuono del 17 gennaio 2020

Caserta. Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza del Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino avente ad oggetto l’accensione dei tradizionali falo’ per la festivita’ di Sant’ Antonio del 17 gennaio 2020.

ORDINANZA SINDACALE

n. 4 del 14/01/2020

OGGETTO: ACCENSIONE DEI TRADIZIONALI FALO` PER LA

FESTIVITA` DI SANT`ANTONIO DEL 17 GENNAIO

2020

IL SINDACO

Vista l’imminenza della festa di S. Antonio Abate del 17 gennaio 2020 che tradizionalmente

prevede l’accensione di falò, i cosiddetti “fuochi di Sant’Antuono”,

Considerato che l’accensione dei tradizionali falò debba essere intesa come evento straordinario

di celebrazione di tradizioni popolari centenarie significative per la vita sociale, culturale e

religiosa e possa quindi rappresentare l’unica eccezione al divieto di combustione all’aperto che

resta in vigore;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana che all’art. 7 vieta di “accendere fuochi o gettare oggetti

accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico “

AUTORIZZA

in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 7 lettera o) del Regolamento Comunale di Polizia

Urbana, per il solo giorno 17 gennaio 2020, l’accensione di falò commemorativi in occasione di

eventi di interesse sociale e culturale.

ORDINA

che:

• l’accensione dei falò avvenga nel rispetto delle normative di legge ed in particolare, ai

sensi degli art. 57 e 59 del T.U.L.P.S, con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente

evitando ogni danno.

• siano rispettate le norme di sicurezza garantendo misure di vigilanza, pronto intervento

e vie di fuga. I fuochi dovranno essere sempre e costantemente custoditi. E’ comunque vietato

accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;

• è vietata l’accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo;

• di mantenere a prudente distanza dai fuochi gli spettatori se presenti e lasciare libere e

opportunamente segnalate vie di deflusso da utilizzarsi in caso di necessità e/o emergenza;

• è vietato accendere il falò nei pressi di siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende,

gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;

• l’operazione di accensione del falò non potrà svolgersi in presenza di vento forte;

• dovranno essere predisposte adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di

scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l’eccessiva vicinanza a strade e

ferrovie;

• il falò dovrà essere costituito esclusivamente da legno vergine e materiali ad esso

assimilabili non contaminati da inquinanti di qualsivoglia natura;

• non dovranno essere in alcun modo bruciati materiali rientranti nella fattispecie

“rifiuti” (art. 184 Testo Unico Ambientale), ossia mobili o parti di essi, bancali, assi di legno,

porte e serramenti, scarti di materiale edile;

• non dovranno essere utilizzati per l’accensione benzina, gas, olii o altri combustibili;

• al termine della manifestazione l’area dovrà essere ripulita e bonificata.

In caso di inottemperanza, il contravventore sarà perseguito ai sensi dell’art. 650 c.p., fatta

salvo la sanzione amministrativa di euro 50,00 ai sensi dell’art. 7 bis TUEL.

Il Sindaco

Avv. Carlo Marino