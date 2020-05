Attriti nel Coordinamento Cittadino di FdI

Caserta. Il Covid19 non ferma la politica e , soprattutto, non ferma le polemiche all’interno dei vari partiti, che, come tutte le buone famiglie, sono spesso caratterizzati non da una visione pluralista dei fatti, ma da opinioni completamente differenti.

Negli ultimi giorni, secondo indiscrezioni, vi sarebbero state tensioni all’interno del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, del quale e’ Segretario l’Onorevole Giovanna Petrenga.

A provocare le querelle il comportamento dell’imprenditore Antonio Crispino, componente del direttivo cittadino, il quale, sua sponte, si sarebbe attivato per individuare locali da adibire a sede al Comitato Cittadino del partito. Iniziativa della quale la Senatrice Petrenga non sarebbe stata messa a conoscenza.

Va detto che, a tutt’oggi, gli incontri del partito si sono sempre svolti nella sede provinciale sita in Corso Giannone.

Ma continuiamo nel nostro racconto.

Nel momento in cui la Senatrice Petrenga e’ venuta a conoscenza dei propositi di Crispino, gli avrebbe, giustamente, chiesto come mai egli non si fosse preoccupato di comunicare le sue intenzioni al Segretario Cittadino che , va detto, lo ha sempre sostenuto.

La risposta del buon Crispino e’ stata oltremodo laconica. Egli si sarebbe giustificato asserendo di avere dato notizia del suo progetto a Claudio Ursomando, addetto alla comunicazione di FdI Caserta e componente del direttivo cittadino, il quale , non si e’ compreso, per quale ragione abbia taciuto dinanzi al primo vertice istituzionale e territoriale del partito

A questo punto, sembra che la Senatrice Petrenga, sempre aperta al dialogo costruttivo, ci sia rimasta davvero molto male, sia per il comportamento di Crispino che per quello di Ursomando.

Al momento, secondo indiscrezioni, i rapporti fra i tre vivrebbero una fase di incrinazione.

Ma , come in tutte le buone famiglie, siamo sicuri che la situazione si comporra’, anche perche’ sono imminenti le elezioni regionali e vicine sono anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Caserta, dove, attualmente, il partito e’ rappresentato dal Consigliere Stefano Mariano.