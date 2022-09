Caserta/ Benedizione degli insegnanti e degli studenti durante le celebrazioni di domani nella parrocchia N.S. di Lourdes

Pubblicità elettorale

Caserta. Con il rientro a scuola di docenti e studenti appena qualche giorno fa, la data di martedì 13 settembre ha segnato ufficialmente in Campania l’inizio di un nuovo anno scolastico.

In occasione di questa ripartenza e in memoria di San Giuseppe da Copertino, protettore degli studenti e degli esaminandi, le celebrazioni eucaristiche di domani presso la parrocchia N.S. di Lourdes a Caserta, saranno accompagnate da un momento che risulterà di certo speciale oltre che benaugurante: la benedizione degli insegnanti e degli studenti.

Al termine delle SS. Messe, un segnalibro sarà offerto in dono ai presenti.