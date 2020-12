Caserta. Come richiedere il buono spesa

Caserta. Da ieri, mercoledì’ 2 dicembre 2020, sulla pagina ufficiale del Comune di Caserta si puo’ fare richiesta del buono pasto previsto per tutte quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà finanziaria in seguito alla Pandemia Covid-19.

Il modulo dovrà essere compilato e inviato al comune entro e non oltre le ore 12 del 16 Dicembre 2020.

Il modulo telematico per richiedere l’accesso al buono spesa di cui al D.L. 154 del 23/11/2020 (cd. D.L. Ristori ter) sarà disponibile al seguente URL: https://serviziweb.comune.caserta.it