Caserta/ “DONNA d’Africa”, la mostra fotografica di Raffaele Longo al Circolo Nazionale, Piazza Dante, dal 13 al 16 aprile

Caserta – Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Caserta e della Provincia di Caserta, al Circolo Nazionale, piazza Dante, la mostra fotografica dal titolo “Donna d’Africa”. Giovedì 13 aprile alle ore 17.30 l’inaugurazione. Sarà aperta al pubblico dal 13 al 16 aprile 2023.

A rappresentare la vita delle donne e delle bambine africane che fin da piccole sono costrette a lavorare duramente per sostenere la propria famiglia, gli scatti realizzati da Raffaele Longo, fondatore e presidente di Missione Africa Onlus.

In linea con i suoi valori e obiettivi, l’evento è sostenuto e promosso dal “Club Inner Wheel Capua Antica e Nova – Caserta” da sempre impegnato con passione e attenzione per la promozione dei diritti delle donne e l’integrazione.

Da qui, il voler comunicare al pubblico la difficile realtà che le donne africane devono affrontare ogni giorno, mostrando cosa significa essere donna in Africa oggi con i suoi sogni e speranze.

Per Missione Africa, sarà anche l’occasione per presentare il grande progetto di lotta alle MGF e ai matrimoni precoci chiamato “Ti Insegnerò a Volare”. Il progetto mira a salvare centinaia di bambine dalla pratica della mutilazione genitale e dei matrimoni precoci, offrendo loro la possibilità di vivere in un ambiente protetto dove possono studiare e ottenere un diploma.