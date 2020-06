E’ don SALVATORE VINCIGUERRA l’artigiano morto in viale Medaglie d’Oro

AGGIORNAMENTI

Caserta. E’ Don Salvatore Vinciguerra l’anziano deceduto in Viale Medaglie d’Oro dopo essere stato investito da una motocicletta.

Don Salvatore, 80enne, era titolare della piccola BOTTEGA ARTIGIANA -MARMI-BOTTONE sita in via San Carlo ed era conosciuto da tutti in citta’.

L’ anziano stava percorrendo Viale Medaglie d’Oro direzione Maddaloni ed è stato preso in pieno dal motociclista. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare : è morto sul colpo.

Alla notizia della morte di don Salvatore tutti i commercianti di Via San Carlo hanno abbassato per 10 minuti le saracinesche in segno di lutto.

