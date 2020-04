Caserta.Due nuovi casi di Coronavirus in città , di sesso opposto ed entrambi giovani

Caserta. Due nuovi casi di positività al Covid-19 a Caserta .A comunicarlo è stato direttamente il Sindaco della città capoluogo Carlo Marino nel corso di un video girato presso la Protezione Civile. In tutta onestà questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Le confortanti notizie degli ultimi giorni avevano portato,in molte persone, un’ ondata di ottimismo molto salutare soprattutto perchè arrivate in un momento in cui la Quarantena forzata dell’ ultimo mese comincia ad avere seri risvolti psicologici ed economici su molte famiglie Italiane.

Questa brutta notizia che ha coinvolto la nostra città deve fungere da campanello d’ allarme , oggi più’ che mai l’ invito del Sindaco Carlo Marino è stato quello di continuare a rispettare le regole e soprattutto di restare a casa più’ tempo possibile.

Ai due nostri concittadini , di sesso opposto ed entrambi giovani auguriamo una rapida guarigione.