Caserta . E’ morto Don Michele u Macellaio, un vero pilastro della città’

Caserta. Alle 3,30 di stanotte ,venerdì 13 Marzo , ci ha lasciato a 72 anni Michele Nargiso da tutti conosciuto come Don Michele il macellaio del Rione ISES a Caserta.

Una persona eccezionale , la sua vita passata interamente a lavorare. A fargli compagnia fino al suo ultimo respiro la donna che non lo ha mai lasciato solo, sua moglie Rosetta.

Peccato che Michele un uomo voluto bene da tutti, causa Coronavirus ,non può avere un degno funerale . In fondo Michele aveva sempre detto di non voler nessuno al suo funerale, Forse Dio ha ascoltato la sua volontà.

Dalla redazione di Belvederenews le più sentite condoglianze alla moglie Rosetta e ai figli Anna, Antonio e Gianluca .