Caserta.E’ uscito il videoclip di Riflessi

E’ uscito il videoclip ufficiale di Riflessi, primo singolo di Deleasy, che sta lanciando il giovane cantautore casertano sulle playlist indie di tutta Italia. Un pezzo energico, moderno, con un’anima elettronica, senza tralasciare il suo spirito autoriale, che si candida a diventare la hit estiva virale tra gli ascoltatori di musica indipendente.

Prodotta da Stefano Bruno, Riflessi è stato il lancio del giovane Deleasy, protagonista anche del videoclip insieme alla talentuosa Sabrina Bruno, in un video colorato e pieno zeppo di richiami ed easter egg a film impressi nella cultura popolare e che hanno lasciato un segno nel cuore dell’artista.

Riflessi, un titolo evocativo. Ci puoi raccontare il significato?

Il titolo non è stato tanto pensato e ragionato, ma quando ho scritto quella parola per la prima volta in una strofa ho sentito che era quella giusta. In fondo, nell’intimità di un amore ci si trova spesso da soli insieme ai propri riflessi, come ad esempio nel finestrino di una macchina, nel mare o semplicemente nelle ombre.

Dalla canzone si evincono riferimenti al synth-pop, con tocchi elettronica. È il sound di Deleasy?

Penso che parlare di sound è ancora prematuro, sicuramente c’è una grande indicazione che proviene da ciò che ascolto. Sicuramente mi piacerebbe sperimentare anche senza darmi dei paletti di genere da seguire con troppo rigore, avendo ascoltato nella mia vita qualunque tipo di genere senza essere troppo prevenuto o eccessivamente critico.

Anche un videoclip come ciliegina sulla torta di un progetto che ha lanciato Deleasy sulla scena indie. Com’è venuto fuori?

Hai colto proprio il senso del video, è il coronamento di un piccolo passo per buttarmi definitivamente a capofitto nella musica. Il video è nato da delle idee confuse che, soprattutto grazie alla mano di Salvatore Cesarano, è diventato una vera e propria storia e una sceneggiatura. Abbiamo voluto rendere omaggio a tante delle cose che hanno segnato la nostra adolescenza e speriamo che nel rivedere delle scene in particolare chi lo guarda possa condividere i nostri pensieri. Dietro il progetto del video c’è stato un lavoro maniacale di tutta la crew, dalla regia alla fotografia, dai costumi alle luci, comprese le comparse che si sono fatte in 30 per poterci dare il loro contributo e una grossa mano.

Domanda scontata. Progetti futuri?

Penso sia ancora presto per guardare al futuro, ci sono artisti che hanno fatto una gavetta lunghissima prima di consolidarsi. Ovviamente, grazie ai social, noi della nuova generazione abbiamo più mezzi e quindi possiamo realizzarci anche prima. L’obiettivo è di iniziare a fare qualche piccola data per farmi conoscere anche nell’ambito dei live, per altre canzoni sarà un 50 e 50 tra impulsività e sesto senso per il momento giusto.

Qui il video di Riflessi:

https://www.youtube.com/watch?v=FwTPEK3EB5k

Qui per ascoltare Riflessi su Spotify: