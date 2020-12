Caserta, Enzo Bove: Città Futura porta a casa un altro risultato. Spazi riservati ai portatori di handicap

Durante il Consiglio comunale di Caserta è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere comunale di Città Futura Enzo Bove che prevede spazi riservati ai portatori di handicap dinanzi alle strutture sanitarie convenzionate.

“Questa mozione – dichiara Enzo Bove – firmata dall’opposizione e anche da alcuni consiglieri di maggioranza, mette fine ad un disagio che molti concittadini vivevano. E’ un contributo a migliorare la qualità della vita dei diversamente abili. Tutto ciò accade a ridosso della giornata internazionale sulla disabilità e come sempre affermato la disabilità non è un limite e nessuno deve rimanere indietro. Questo non deve apparire come uno slogan in cui tutti si identificano, ma deve essere uno sprone affinchè le amministrazioni senza distinzione di colore politico, insieme lavorino per abbattere tutte le barriere architettoniche e culturali, rendendo la vita di ognuno una corsa non a ostacoli. Città Futura da sempre vicina al terzo settore continuerà nel suo impegno giornaliero per dare voce a coloro che non sempre vengono ascoltati nei Palazzi di governo. Nel prossimo Consiglio Comunale sarà discussa un’altra mozione sempre da me presentata affinchè gli esercenti non dovranno pagare la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per l’apposizione di rampe e pedane per disabili. Sono questi piccoli passi che mettono in evidenza il grande senso di civiltà di una comunità.”