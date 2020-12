CASERTA, FALSI PERMESSI INVALIDI DENUNCIATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Caserta, la Polizia Municipale guidata dal Comandante Luigi De Simone, ha denunciato due persone che utilizzavano falsi permessi invalidi. I due automobilisti, di Caserta e San Nicola la strada dovranno rispondere al reato previsto e puniti dagli articoli 477 e 482 previsti dal codice penale. I due episodi si sono svolti a Pizza Vanvitelli e Sant’Antida. Il primo conducente utilizzava una fotocopia a colori plastificata di un contrassegno disabili. In via Sant’ Antida invece due coniugi utilizzavano contemporaneamente negli stessi stalli riservati ai residenti lo stesso permesso invalidi, rilasciato legittimamente al genitore anziano di uno dei due. In seguito si è emerso che il marito della donna aveva fotocopiato e plastificato il permesso dell’anziano suocero per parcheggiare gratuitamente anche la sua automobile.